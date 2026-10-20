Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Etihad”, în a treia rundă din faza ligii UEFA Champions League. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj indica 2-1 în favoarea ”cetățenilor”.

Nota primită de Răzvan Marin după ce a rezistat doar o repriză cu Manchester City

Răzvan Marin, internațional român cu 77 de prezențe la prima reprezentativă, a fost titular în Anglia, dar scos la pauză, după primele 45 de minute ale jocului de pe ”Etihad”.

Pentru maniera în care a evoluat în primul act, Răzvan Marin a fost notat cu 6.3 de portalul de specialitate FlashScore.

A fost a treia titularizare pentru Răzvan Marin în Champions League, după ce a fost integralist cu LASK (meci în care a înscris un gol) și a bifat 83 de minute și cu Șahtior Donețk în a doua rundă.

Echipele de start în City - AEK

Manchester City: Donnarumma - Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol - Anderson, Fernandez - Foden, Cherki, Allan Elias - Samba; Rezerve: Ait-Nouri, Bettinelli, Bouaddi, Braithwaite, Doku, Guehi, Haaland, McAidoo, Ndiaye, Rulli, Vitor Reis; Antrenor: Enzo Maresca

AEK: Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Majer, Arriaga, Marin, Joao Mario - Jovic, Varga; Rezerve: Balamotis, Gacinovic, Kairinen, Koita, Lykogiannis, Mantalos, Vida, Vitalis, Zini, Zubkov; Antrenor: Marko Nikolic