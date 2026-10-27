Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa din primul eșalon al Greciei, Superliga Greciei, până la finalul stagiunii 2027/28.

Fotbalistul a bifat până acum 61 de apariții în toate competițiile la AEK, și-a trecut în cont zece reușite și, pe deasupra, a oferit și 14 pase decisive în peste 4000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia

După ce în august a primit premiul de jucătorul lunii în Grecia, Răzvan Marin a fost din nou desemnat cel mai important fotbalist din campionat. El a avut și un mesaj pentru fanii săi după ce a primit trofeul de cel mai bun jucător.

”Salut tuturor! Mulțumesc că m-ați votat, sunt fericit că am primit acest premiu”, a spus Răzvan Marin.