Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia

Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia Stranieri
SPORT.RO
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Răzvan Marin (30 de ani) este legitimat la AEK Atena din vara lui 2025.

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Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa din primul eșalon al Greciei, Superliga Greciei, până la finalul stagiunii 2027/28.

Fotbalistul a bifat până acum 61 de apariții în toate competițiile la AEK, și-a trecut în cont zece reușite și, pe deasupra, a oferit și 14 pase decisive în peste 4000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia

După ce în august a primit premiul de jucătorul lunii în Grecia, Răzvan Marin a fost din nou desemnat cel mai important fotbalist din campionat. El a avut și un mesaj pentru fanii săi după ce a primit trofeul de cel mai bun jucător.

”Salut tuturor! Mulțumesc că m-ați votat, sunt fericit că am primit acest premiu”, a spus Răzvan Marin.

AEK se află pe locul trei în clasamentul Greciei cu 17 puncte. După șapte etape, clubul din Atena a bifat cinci victorii și două rezultate de egalitate și e la două lungimi în spatele lui Olympiacos și la patru de liderul Panathinaikos. Ambele au însă un meci în plus.

Cifrele lui Răzvan Marin

  • Cagliari: 111 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 15 pase decisive
  • Standard Liege: 104 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 22 pase decisive
  • Viitorul: 83 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Empoli: 65 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • AEK: 61 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 14 pase decisive
  • Ajax: 17 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 2 pase decisive

Cum arată clasamentul din Superliga Greciei

Clasamente oferite de Sofascore
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