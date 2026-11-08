Meciul îi pune față în față pe Răzvan Marin, mijlocașul lui AEK Atena, pe de o parte, și Octavian Popescu și Alexandru Pantea, de cealaltă parte. Toți sunt titulari în meciul din Atena.

Alexandru Pantea, pasă de gol, în meciul cu AEK Atena

După prima repriză, Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous, a intrat la vestiare în avantaj. Moses David Cobnan a deschis scorul în minutul 26 chiar din pasa decisivă semnată de Alexandru Pantea, fostul fundaș lateral al lui FCSB.

În etapa precedentă, la meciul cu Aris Salonic, scor 3-0, Pantea a reușit să își treacă în cont și un gol.

AEK a reușit să restabilească echipa în minutul 51, când Luka Jovic a transformat un penalty obținut câteva minute mai devreme. Apoi, în minutul 55, Varga a înscris, iar echipa lui Răzvan Marin a trecut în avantaj.