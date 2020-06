RAZBOIUL pentru UCL! Cine se lupta pentru locurile de MILIOANE din grupele LIGII

In ligile de top ale Europei, se dau lupte grele pentru locurile ce duc direct in grupele UCL!

PSG a fost deja declarata campioana in Ligue 1, in vreme ce pentru Bayern Munchen si Liverpool restul competitie interne este doar o simpla formalitate. Dintre cele cinci campionate de top ale continentului, doar Spania si Italia nu isi cunosc inca viitoarea regina, insa adevarata batalie se da pe locurile de Champions League. Cine ramane acasa si cine se va alege doar cu un loc in Europa League?

Bundesliga - Leverkusen sau Gladbach?

Cu o victorie in partida contra celor de la Werder, Bayern devine campioana matematica inca de astazi. Chiar si in eventualitatea in care bavarezii nu se impun la Bremen, este aproape imposibil ca Borussia Dortmund sa recupereze cele 7 puncte care o despart de primul loc, cu doar trei etape inainte de final. Trupa din Dortmund se poate consola, insa, cu faptul ca are garantat locul in viitoarea editie a grupelor Champions League, iar cei de la RB Leipzig o vor insoti si ei aproape sigur. Lupta in Germania se da pentru locul 4, ocupat in prezent de Bayer Leverkusen.

Borussia Monchengladbach este la doar un punct in spate, iar forma ambelor echipe lasa de dorit. Programul pare unul relativ lejer pentru ambele echipe, cu cate un singur meci periculos. Gladbach are de jucat cu Wolfsburg, echipa care trage cu dintii de locul 6, in vreme ce Leverkusen va merge in ultima etapa la Mainz, echipa aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii. In acest moment, “aspirinele” par favorite in duelul pentru locul 4. Cine termina pe 5, merge in grupele Europa League.

Serie A - Lupta stransa intre Inter, Atalanta, Roma si Napoli

In Italia, atat batalia pentru titlu cat si cea pentru locurile de Champions League sunt departe de a fi incheiate. Juventus si Lazio se dueleaza pentru trofeul de campioana, iar formatia lui Sarri are acum un punct avans si avantajul meciului direct care se va juca la Torino. Nimic nu este jucat nici in ceea ce priveste calificarea in Champions League.

Inter Milano si Atalanta ocupa pozitiile 3 si 4 inainte de restartul campionatului, dar Roma si Napoli inca spera la un loc intre primele patru. Chiar daca par a avea sanse mici, romanistii si napoletanii se bazeaza pe numarul mare de meciuri ramase de jucat si pe faptul ca inca sunt multe partide directe de jucat intre adversarele pentru locurile de Liga. Astfel, oricine poate profita de un joc al rezultatelor favorabil.

Premiile de consolare vor fi o calificare in grupele Europa League, pentru echipa de pe 5, respectiv o prezenta in preliminariile competitiei pentru trupa ce se va clasa pe 6.

Premier League - Sase echipe cu sperante

Dupa ce Manchester City a fost suspendata doi ani din competitiile europene, locul 5 a devenit foarte atractiv, pentru ca poate duce direct in grupele Champions League. Intre locul 4 (Chelsea) si locul 9 (Arsenal) sunt doar opt puncte, iar "tunarii" au si o restanta de jucat, in fata “cetatenilor” lui Guardiola. Si Sheffield United are un meci in minus, iar cu o victorie ar urca peste Manchester United. Mai sunt implicate in aceasta batalie Wolverhampton si Tottenham.

Nimeni nu e sigur de locul in Champions League, iar lupta se anunta a fi mai aprinsa ca niciodata, mai ales ca mai sunt 27 de puncte in joc! Totodata, apelul celor de la City inca nu a fost judecat, iar o decizie diferita de cea initiala ar putea da peste cap planurile tuturor. Ramane de vazut cum vor arata echipele dupa pauza fortata pe care au luat-o in urma pandemiei.

Cine rateaza, totusi, top 5, poate spera la locul 6, care duce direct in grupele Europa League.

La Liga - Toata lumea spera

Nici in Spania nu sunt prea limpezi apele. Real Madrid si Barcelona sunt despartite de doar doua puncte in lupta pentru titlu, dar nici locurile de Champions League nu au vreun ocupant cert. Sevilla este pe 3, dar intre ea si locul 7 pot ramane doar 4 puncte. Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid si Valencia sunt formatiile indreptatite sa spere la o clasare pe un loc de Champions League, iar programul si cele 10 etape ramase le dau tuturor sperante.

Cel mai probabil, diferenta va fi facuta de masura in care echipele vor reusi sa-si gaseasca o constanta in rezultate. Atletico Madrid, de pilda, este neinvinsa in ultimele sase partide, dar a reusit sa adune doar doua victorii in acest interval. Trupa lui Simeone este inca inscrisa si in actuala editie a Champions League, dupa ce a eliminat campioana en-titre, Liverpool.

Ligue 1 - decizie pripita?

Pe masura ce restul campionatelor din vest se reiau, sunt tot mai multe voci din Franta care contesta decizia forului LFP de a suspenda campionatul intern. Acest deznodamant este insa si cel final, iar calificate in Champions League sunt campioana PSG, Olympique Marseilel si Rennes. Marea perdanta este Olympique Lyon, formatie care are sanse reale sa o elimine pe Juventus, dupa ce a invins-o in prima mansa a optimilor cu 1-0 in Franta. Lyonezii au ratat chiar si prezenta in Europa League, unde vor merge Lille, Reims si Nice! Din 1997 nu a mai fost trupa din Lyon pusa in situatia de a nu lua parte la competitiile europene. Totusi, francezii inca pastreaza o minuscula sansa de a fi prezenti in Champions League, pentru ca vor primi automat un loc in viitoarea editie daca reusesc sa o castige pe actuala.