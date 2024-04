Duminică se joacă derby-ul Olympiacos Pireu - PAOK Salonic, meci crucial pentru ambele echipe în lupta pentru titlu: momentan, echipa antrenată de Răzvan Lucescu este pe locul 3 (67 de puncte), iar adversara Olympiacos pe 4 (63 de puncte), ambele însă cu un meci mai puțin disputat față de primele două clasate AEK (69 p) și Panathinaikos (68 p).

Dacă PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminată din sferturile Conference League după 0-1 și 0-2 cu Club Brugge, pentru Olympiacos a fost o săptămână de vis în Europa.

Trupa din Pireu a ajuns în semifinalele Conference League, după ce a trecut la loviturile de departajare de Fenerbahce Istanbul, iar echipa de tineret a lui Olympiacos a obținut vineri seara calificarea în finala UEFA Youth League, echivalentul Champions League pentru juniori, după 0-0 și 3-1 tot la loviturile de departajare cu FC Nantes!

Olympiacos Under 19 va juca împotriva lui AC Milan Primavera în finala UEFA Youth League.

The moment Olympiacos secured their place in Monday's final ????@olympiacosfc | #UYL pic.twitter.com/UvAPsZ33TM