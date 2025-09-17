Azerii de la Qarabag FK au produs surpriza serii din Champions League, prin victorie reuşită în faţa Benficăi, scor 3-2, la Lisabona, pe ”Estadio da Luz”.

Gazdele aveau 2-0 după un sfert de oră, graţie golurilor reuşite de Enzo Barrenechea (6) şi Vangelis Pavlidis (16).

Qarabag, condusă pe teren de căpitanul și decarul Abdellah Zoubir (33 de ani), fostul jucător de la Petrolul Ploiești din sezonul 2015-2016, a revenit şi a înscris de trei ori.

