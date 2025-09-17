VIDEO Șah-mat în Champions League cu fostul jucător de la Petrolul Ploiești în prim-plan! Benfica - Qarabag 2-3 după 2-0 pentru gazde

Șah-mat &icirc;n Champions League cu fostul jucător de la Petrolul Ploiești &icirc;n prim-plan! Benfica - Qarabag 2-3 după 2-0 pentru gazde Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Abdellah Zoubir este decarul campioanei din Azerbaidjan.

TAGS:
Abdellah ZoubirQarabag FKBenfica LisabonaChampions LeaguePetrolul Ploiesti
Din articol

Azerii de la Qarabag FK au produs surpriza serii din Champions League, prin victorie reuşită în faţa Benficăi, scor 3-2, la Lisabona, pe ”Estadio da Luz”.

Gazdele aveau 2-0 după un sfert de oră, graţie golurilor reuşite de Enzo Barrenechea (6) şi Vangelis Pavlidis (16).

Qarabag, condusă pe teren de căpitanul și decarul Abdellah Zoubir (33 de ani), fostul jucător de la Petrolul Ploiești din sezonul 2015-2016, a revenit şi a înscris de trei ori. 

Golurile lui Leandro Andrade (30), Camilo Duran (48) şi Oleksiy Kashchuk (86) au adus un succes neaşteptat pentru Qarabag.

Ultimul gol, cel al victoriei, a venit după o fază care a făcut șah-mat apărarea lusitană: un-doi Kashchuk-Zoubir ca la antrenament și șut plasat pentru 3-2!

Rezultatele și marcatorii de marţi din Champions League

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksiy Kashchuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaş roşu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

vezi mai multe stiri
