Prima reactie a lui Salah dupa ce a picat cu Roma! Fosta sa echipa i-a trimis un mesaj direct, raspuns a venit imediat

Liverpool o va intalni pe AS Roma in semifinalele Ligii Campionilor.

Dupa ce au provocat cea mai mare supriza in Liga Campionilor din acest sezon, eliminand-o pe Barcelona cu 5-4 la general, AS Roma a picat in semifinalele Ligii cu Liverpool.

Liverpool a trecut de Manchester City cu 5-1 la general, iar dubla cu AS Roma va fi una speciala pentru fostul jucator al italienilor, Mohamed Salah.

Fupa ce a aflat ca a picat cu Roma, Salah a declarat: "Noi o sa fim adversari timp de 180 de minute, dar indiferent de ce se va intampla noi o sa ramanem prieteni pe viata! Am petrecut doi ani fenomenali la Roma. Fanii sunt minunati, mereu mi-au aratat dragoste si respect!" a spus Salah, citat de Daily Mail.

Mohamed Salah a fost transferat in vara trecuta de Liverpool pe suma de 42 de milioane de euro de la AS Roma. Pentru italieni, atacantul in varsta de 25 de ani a marcat 34 de goluri in cele doua sezoane petrecute la Roma.

Cei de la Roma i-a transmis un mesaj lui Salah pe retelele de socializare dupa tragerea la sorti iar egipteanul a raspuns imediat!