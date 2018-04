Foarfeca lui Ronaldo n-a fost de ajuns! Salah i-a furat titlul de jucatorul saptamanii in UCL. Cum au aratat voturile

Mohamed Salah a castigat titlul de jucatorul saptamanii in UEFA Champions League. Liverpool a batut-o cu 3-0 pe City, pe Anfield.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Ronaldo a dat doua goluri in victoria lui Real Madrid de la Torino, 3-0 in fata lui Juventus, dar nu a castigat titlul de jucatorul saptamanii. Egipteanul Salah i-a suflat voturile.



Salah a fost votat de 57% dintre fani pe site-ul UEFA, in timp ce Cristiano a obtinut 35% dintre voturi.



James Rodriguez si Gerard Pique au obtinut 5%, respectiv 4%.