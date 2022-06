Prima reacție a lui Mohamed Salah după finala Champions League pierdută de Liverpool: „Mi-am dorit mult să aduc trofeul înapoi!” 

Singurul gol al madrilenilor a fost marcat de Vinicius Jr., însă cel mai bun jucător al Realului a fost Thibaut Courtois, care a avut parade incredibile la șuturile puternice ale jucătorilor lui Jurgen Klopp. Astfel, „cormoranii” nu au reușit să își ia revanșa pentru finala din 2018, pierdută în fața grupării blanco.

Mohamed Salah (29 ani) a fost unul dintre jucătorii care anunța 'răzbunare' pentru finala din 2018, egipteanul accidentându-se atunci și fiind schimbat. Cel mai bun jucător al lui FC Liverpool, din acest sezon, nu a reușit însă să își ajute echipa, iar la finalul meciului cu Real Madrid a fost văzut extrem de trist pentru obiectivul ratat.

Golgheterul vicecampioanei Angliei nu a vorbit după meci, însă la aproape o săptămână distanță a rupt tăcerea, postând un mesaj pe rețelele de socializare.

„Nu pot exprima în cuvinte cât de mult mi-am dorit să aduc trofeul înapoi la Liverpool, însă în final nu am reușit. Nu le pot mulțumi suficient fanilor pentru sprijinul acordat. A fost un sezon extrem de lung, însă o parte din mine își dorește ca următorul să înceapă din nou mâine”, a scris Salah pe contul de Twitter.

