Salah vrea răzbunare și și-a ales cu cine vrea să joace finala Ligii Campionilor: „Cu ei vreau să joc și să îi învingem!” 

Mohamed Salah nu a reușit să marcheze în victoria echipei sale de pe „Estadio de la Ceramica”, însă a pasat decisiv pentru Fabinho la golul de 2-1, prin care Liverpool își începea „remontada”. Fotbalistul a vorbit la finalul meciului despre accederea în faza finală a competiției.

Mohamed Salah vrea răzbunare și și-a ales cu cine vrea să joace finala Ligii Campionilor



Egipteanul și-a ales „favorita” din cealaltă semifinală, Real Madrid - Manchester City, dezvăluind cu cine își dorește să joace finala de la Paris, de pe Stade de France.

„Vreau să joc împotriva lui Real Madrid, trebuie să fiu sincer. City este o echipă extrem de dură, am jucat împotriva lor în câteva rânduri în acest sezon, însă dacă mă întrebi personal...vreau să joc cu Madrid și să îi învingem”, a declarat Mohamed Salah conform Mundo Deportivo.

Salah a rămas cu un gust amar după finala pierdută de Liverpool în 2018, în fața lui Real Madrid, când Sergio Ramos l-a accidentat în prima repriză și a fost nevoit să iasă din teren.

În ceea ce privește meciul, fotbalistul a recunoscut că echipa sa a suferit în prima repriză: „Prima parte a fost dură. Am intrat la vestiar și am demonstrat caracter. Suntem o echipă de nivel maximum și am demonstrat recuperând scorul pe tabelă. A fost cea mai încântătoare victorie”.

Liverpool se luptă pentru patru trofee în acest sezon, iar Mohamed Salah a dezvăluit că el și coechipierii săi aspiră să le câștige pe toate, în ciuda faptului că în startul sezonului obiectivele erau doar Champions League și titlul în Premier League.

„Vrem cele patru titluri. De ce să mint, la începutul sezonului ne gândeam la Champions League și Premier, însă acum vrem să câștigăm totul. După ce am învins-o pe City în semifinalele FA Cup știam că suntem în stare”, a adăugat egipteanul.

Liverpool joacă finala FA Cup cu Chelsea, sâmbătă, 14 mai, de la 18:45 iar duelul se vede în direct pe PRO Arena.