Prima reactie a lui Becali dupa ce a aflat ca poate fi suspendat pentru ca a pariat pe Champions League

Gigi Becali a luat 25 000 de euro dupa meciurile de miercuri din Champions League.

A pariat ca Ajax si Barcelona vor ajunge in semifinale si i-a iesit. 10 000 de euro s-au transformat in 25 000. Becali n-are emotii ca va fi suspendat de comisiile FRF. Spune ca a citit regulamentul si ca are interdictie doar la competitiile in care joaca echipa lui. Becali e preocupat doar de modul in care isi poate duce si el echipa in Liga.

"In regulament spune ca nu se permite parierea in competitiile in care activezi. Nu-i nicio problema! Daca ne calificam, nu mai pariez nici in Champions League, gata! Am momente cand spun ca suntem puternici, am momente cand spun ca nici de turul 3 preliminar nu trecem. Am momente cand imi vine sa ma las de fotbal! Entuziasmul meu spune ca ne calificam, ca facem. Dupa aia ii vad cum stau pe teren si spun ca n-am cum sa ajung nicaieri cu ei. La circ, unde sa ajung? M-a innebunit fotbalul asta, nu mai inteleg nimic din el!", a spus Becali la PRO X.