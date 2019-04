Investitie de MILIOANE! Gigi Becali si face vila ca a lui PABLO Escobar! :) Plan de ultima ora: in ce zona exclusivista o construieste

Patronul FCSB isi face vila cu piscina la Constanta, peste drum de academia lui Hagi

Gigi Becali isi va construi o casa de vacanta la Constanta si poate veni pe jos la antrenamentele Viitorului.

Latifundiarul are o avere de putin peste 500 de milioane de euro. El detine un palat langa Piata Victoriei, care valoreaza aproximativ 10 milioane de euro, o vila si un domeniu in Pipera, cotat la 5 milioane de euro, masini de lux, actiuni la diverse entitati comerciale, icoane, bijuterii si ceasuri in valoare de 500.000 de euro, numeroase terenuri si cladiri in Bucuresti, Ilfov, Constanta si in alte parti ale tarii, dar si trei cluburi de fotbal, FC FCSB (Liga 1), Academica Clinceni (Liga 2) si FC FCSB II (Liga 3).

Publicatia constanteana Replica a scris ca Gigi Becali si sotia lui, Luminita, au obtinut luni, 15 aprilie, de la Primaria Constanta, autorizatia de construire in vederea ridicarii unei locuinte individuale parter+1 etaj, piscina exterioara, imprejmuire. Autorizatia are valabilitate un an de zile, iar investitia se va face in Parcela 157/13, zona Palazu Mare, o localitate componenta a municipiului Constanta, pe malul lacului Siutghiol. Practic, omul de afaceri vrea sa aiba o casa de vacanta la mare doar pentru familia sa, pentru a nu se mai caza la hotelurile din Mamaia, si o va ridica peste drumul E87 de baza de pregatire a academiei de fotbal detinuta de Gica Hagi, nasul sau de cununie si rivalul din Liga 1.

Localitatea Palazu Mare a fost infiintata de comunitatea germana in 1909, majoritatea germanilor dobrogeni parasind insa localitatea in 1940, cand au fost stramutati cu forta in Germania nazista sub lozinca "Heim ins Reich" ("Acasa in Reich") si in locul lor au fost aduse familii de aromani, din Cadrilaterul cedat Bulgariei. Conform ultimului recensamant, in localitate locuiesc romani, aromani, tigani, tatari, turci si maghiari, iar aici exista doua biserici si o moschee, dar si Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta si Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare. In Ovidiu si in Palazu Mare exista inca o puternica comunitate de aromani, din care face parte si familia lui Becali. „Constanta este al doilea meu oras apropiat de suflet. Din copilarie, ma aducea mama la plaja, aveam foarte multe rude la Palazu Mare”, marturisea Becali, in iunie 2009, cand facea campanie electorala pe litoral alaturi de aliatul Corneliu Vadim Tudor.