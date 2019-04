ULTIMA ORA | Lovitura uriasa pregatita de Becali pe piata transferurilor! Vrea sa "fure" principala tinta a lui Dan Petrescu

CFR Cluj si FCSB se lupta pentru un nou transfer.

FCSB continua sa caute intariri pentru sezonul urmator, mai ales in ceea ce priveste jucatorii tineri. Desi este acoperita cu jucatori precum Olimpiu Morutan, Andrei Vlad sau Razvan Oaida, FCSB vrea sa-l aduca si pe Darius Olaru! Acesta este principalul jucator dorit de Dan Petrescu pentru vara, in conditiile in care regula U21 din sezonul viitor presupune folosirea a 2 jucatori tineri din primul minut.

Olaru este o tinta mai veche a celor de la FCSB, iar acestia au revenit pe aceasta pista in ultimele saptamani, anunta Fanatik. Becali este hotarat sa nu mai rateze jucatori romani de perspectiva, regretand ca nu i-a luat la timp pe Razvan Marin sau Alexandru Cicaldau.

O problema pentru cei de la FCSB este faptul ca pretul jucatorului ar putea sa creasca enorm in vara, daca jucatorul de 21 de ani are o prestatie buna la EURO U21. Cei de la Gaz Metan vor 1 milion de euro iar Becali ar putea incerca sa rezolve mai rapid mutarea, inainte ca jucatorul sa atraga atentia unor cluburi din strainatate.

VEZI SI:



**Ramona Paun si Mihai Mironica, intamplare amuzanta: "In primul live mi-a zis: Buna seara, Gheorghe!" :)



Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube