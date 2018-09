Imaginile care schimba totul! Adevaratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo a fost eliminat la Valencia! Chiar si asa, decizia pare dura: VIDEO

Meciul de pe Mestalla a fost marcat de eliminarea lui Cristiano Ronaldo, din minutul 29. Atunci, arbitrul german Felix Brych i-a aratat rosu direct in urma unei faze semnalate de arbitrul aditional. Murillo a cazut de langa Ronaldo, iar portughezul i-a pus mana in cap, spunandu-i sa se ridice.

Initial, multi dintre microbisti au pus eliminarea pe seama reactiei lui Cristiano, care s-a repezit la Murillo si i-a pus mana in cap, transmitandu-i sa nu mai simuleze.

Noi imagini filmate in timpul meciului, dintr-un alt unghi, arata, insa, ca Ronaldo l-a lovit pe Murillo cu piciorul inainte ca fundasul sa cada.

Lovitura ar putea justifica rosul direct acordat de Brych, desi aceasta pare sa nu aiba intensitate.

Just woken up to the results from last night.....Man Utd no surprise playing against Young Boys and regards Ronaldo red card it was harsh IMO but he did kick him: pic.twitter.com/i6njM8v9Qj