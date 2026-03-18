Radu Drăgușin (24 de ani) se află față în față cu meciul carierei. Internaționalul român va fi pentru prima dată titular într-o partidă de Champions League, în Tottenham - Atletico Madrid (22:00).
Radu Drăgușin, în fața meciului carierei
Drăgușin a fost anunțat în primul 11 de către Spurs într-o postare pe contul de Facebook al nord-londonezilor. El este singurul din fotografia cu formula de start trimisă de Igor Tudor, restul jucătorilor fiind menționați doar cu numele.
Radu Drăgușin va fi astfel titular în premieră în Champions League. El a mai jucat o singură dată la „masa bogaților”, într-un Juventus - Dinamo Kiev 3-0 din decembrie 2020. A prins atunci, în faza grupelor, puțin peste 20 de minute ca rezervă.
Spurs va încerca să întoarcă un 2-5 obținut în tur de Atletico Madrid. În cazul unei evoluții solide într-un succes istoric, Radu Drăgușin va disputa meciul carierei sale.
Echipele de start în Tottenham - Atletico Madrid:
- Tottenham (5-4-1): Vicario - Porro, Romero, Drăgușin, van de Ven, Spence - Simons, Sarr, Gray, Tel - Kolo Muani
- Rezerve: Austin (P), Bergvall, Danso, Gallagher, Kinsky (P), Kyerematen, Olusesi, Rowswell, Udogie
- Antrenor: Igor Tudor
- Atletico Madrid (4-4-2): Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Cardoso, Loookman - Alvarez, Griezmann
- Rezerve: Almada, Baena, de Luis (P), Diaz, Esquivel (P), Gimenez, Gonzalez, Koke, Lenglet, Pubill, Sorloth, Vargas.
- Antrenor: Diego Simeone