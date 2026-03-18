Radu Drăgușin (24 de ani) se află față în față cu meciul carierei. Internaționalul român va fi pentru prima dată titular într-o partidă de Champions League, în Tottenham - Atletico Madrid (22:00).

Drăgușin a fost anunțat în primul 11 de către Spurs într-o postare pe contul de Facebook al nord-londonezilor. El este singurul din fotografia cu formula de start trimisă de Igor Tudor, restul jucătorilor fiind menționați doar cu numele.