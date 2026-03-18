Capăt de drum pentru Tottenham, în Champions League! Cam așa poate fi descris meciul din această seară, pe care londonezii îl vor disputa în compania celor de la Atletico Madrid, în returul optimilor.

După 2-5, la Madrid, acum o săptămână, e clar că Drăgușin și colegii săi sunt ca și eliminați din competiție. Pentru remontada, mai ales din partea unei echipe în mare suferință, e nevoie de un adevărat miracol fotbalistic!

În acest context, singura veste bună e că Drăgușin (24 de ani) e anunțat titular, la Tottenham! Apariția sa pe teren, în returul cu Atletico Madrid, ar marca un moment important pentru internaționalul nostru. Pentru că Drăgușin are șansa de a juca într-o partidă din Champions League, doar pentru a doua oară în cariera sa de până acum. Precedenta sa apariție, în cea mai tare competiție intercluburi din lume, datează din decembrie 2020. Pe atunci, stoperul român era la Juventus și a evoluat 21 de minute, în meciul câștigat acasă cu Dinamo Kiev (3-0).

