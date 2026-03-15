După fluierul final, Tottenham a reacționat pe contul de X clubului. A postat o fotografie, în care Radu Drăgușin (24 de ani) este în centru, alături de coechipierii săi, și zâmbește.

Mesajul din descriere este unul extrem de sugestiv, ținând cont că Spurs este angrenată în lupta pentru salvarea de la retrogradare: „Vom lupta împreună până la capăt”.

Fotografia s-a viralizat printre fanii nord-londonezilor. A strâns în mai puțin de o oră peste 3.000 de aprecieri.