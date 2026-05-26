Moldovan a semnat cu Atletico Madrid în ianuarie 2024, când a fost cumpărat de la Real Madrid, însă goalkeeper-ul naționalei României nu a apucat să joace în nicio partidă oficială pentru echipa condusă de Diego Simeone.

Horațiu Moldovan pleacă de la Atletico Madrid în această vară

Portarul a fost împrumutat timp de un sezon la Sassuolo, alături de care a obținut promovarea în Serie A, iar în acest sezon la Real Oviedo. Moldovan a apărat în doar două meciuri la nou-promovata din LaLiga, chiar în ultimele etape, după ce retrogradarea fusese confirmată matematic.

În această vară, Horațiu Moldovan ar trebui să revină la Atletico Madrid, club de care este legat prin contract pentru încă un sezon, însă Mundo Deportivo anunță că românul nu face parte din planurile clubului.

Sursa citată adaugă că în aceeași situație se află și francezul Thomas Lemar. Atletico Madrid ar fi chiar dispusă să îi cedeze definitiv gratis pe cei doi în această vară.

De la plecarea din România, cea mai bună perioadă a lui Horațiu Moldovan a fost la Sassuolo. Portarul a avut evoluții excelente în Serie B, a contribuit din plin la promovare, însă gruparea neroverde a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv de la Atletico Madrid.

Horațiu Moldovan a fost titular la ultima clasată Real Oviedo în ultimele două etape din LaLiga: 0-1 contra lui Alaves și 0-3 împotriva celor de la Mallorca.