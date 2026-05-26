După un egal 0-0 în prima manşă de acasă, Wolfsburg a preluat conducerea în minutul 3, luni seară, la Paderborn, graţie unui gol marcat de Dzenan Pejcinovic, dar a fost nevoită să joace cu zece oameni din minutul 14, după ce Joakin Maehle a fost eliminat.

Wolfsburg a retrogradat în Zweite Bundesliga după 29 de ani

Filip Bilbija a egalat pentru Paderborn în prima repriză (minutul 38), înainte ca Laurin Curda să asigure victoria echipei sale în prelungiri (minutul 100).

De la prima promovare din primăvara anului 1997, Wolfsburg nu a mai părăsit Bundesliga, jucând 29 de sezoane consecutive în prima ligă şi câştigând primul şi singurul titlu de campioană în 2009. În primăvara anului 2015, clubul a terminat pe locul doi în campionat şi a câştigat Cupa.

Deţinută de gigantul auto german Volkswagen, Wolfsburg s-a menţinut în Bundesliga de două ori în primăvara anilor 2017 şi 2018 prin baraje, învingând Braunschweig (2-0 la general) şi Kiel (4-1 la general), scrie News.ro.

De la reintroducerea barajelor în 2009, Paderborn este al patrulea club din a doua divizie care a promovat, după Nürnberg (2009), Fortuna Düsseldorf (2012) şi Union Berlin (2019). Paderborn va juca al treilea sezon în Bundesliga, după 2014/15 şi 2019/20, sezoane în care a terminat pe locul 18 şi ultimul, rezultând în retrogradare.