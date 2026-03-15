Cele două echipe s-au confruntat în etapa cu numărul 30 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.

Englezii l-au urecheat pe Radu Drăgușin după 1-1 cu Liverpool: ”Nu știe nici cu mingea, nici fără ea”. Ce notă a primit

Radu Drăgușin a fost integralist pe Anfield. Igor Tudor, ”principalul” lui Spurs, nu a dispus nici de Cristian Romero, nici de Micky van de Ven pentru duelul cu Liverpool.

După meci, publicația londoneză spurs-web.com l-a notat cu 4 pe Radu Drăgușin pentru evoluția românului de pe Anfield. E a doua cea mai mică notă după cea primită de Guglielmo Vicario, 3.

”Nu știe nici cu mingea, nici fără ea. Pare pierdut atunci când este obligat să alerge înapoi spre propriul poartă și a pierdut mingea mult prea des.

Are caracteristicile necesare pentru a face față într-o luptă disperată pentru evitarea retrogradării, cu echipa pusă sub presiune, dar trebuie să arate mai mult”, au punctat englezii de la sursa menționată anterior.

