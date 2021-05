Reactia lui Pochettino dupa eliminarea din semifinalele Champions League: "Am dominat-o pe City!" Ce a spus despre absenta lui Mbappe

Manchester City s-a calificat in finala Champions League, dupa ce a invins-o pe PSG cu 4-1 la scorul general.

PSG nu a reusit sa intoarca infrangerea suferita pe Parc des Princes, cu 2-1, in fata lui Manchester City. Parizienii au fost invinsi si in retur, de data aceasta cu 2-0.

In ciuda eliminarii din semifinalele Champions League, Mauricio Pochettino a declarat ca este multumit de prestatia elevilor sai si a pus infrangerea pe seama ghinionului.

"Cred ca am jucat ceea ce am planuit. Ne-am creat sanse, am dominat-o pe Manchester City, ceea ce nu este usor. In fotbal mai ai nevoie si de noroc. Ei au fost letali, au inscris din ocaziile create. Bineinteles, trebuie sa o felicit pe Manchester City, face un sezon fantastic. Dupa 6-7 ani de munca cu Pep, au reusit sa ajunga intr-o finala de Champions League, dar in acelasi timp, sunt mandru de jocul nostru. Am fost mereu in joc. Nu a fost asta seara noastra, si nici cea de la Paris nu a fost", a declarat Mauricio Pochettino la finalul partidei.

Antrenorul argentinian a pus si absenta lui Mbappe tot sub lupa ghinionului.

"Trebuie sa ai noroc sa ai toti jucatorii apti, cand vrei sa ajungi intr-o finala, dar inca o data, asta nu este o scuza. Sunt dezamagit pentru ca accederea in finala era un obiectiv al clubului" , a dezvaluit managerul lui PSG.