Cifre fantastice ale jucatorului pentru care Guardiola a insistat anul trecut! A fost numit "omul meciului" in semifinala cu PSG

Ruben Dias a fost declarat omul meciului in returul City-PSG.

Manchester City a reusit o noua victorie in fata celor de la PSG. Dupa 2-1 in tur, echipa lui Guardiola s-a impus si pe Etihad, cu 2-0. Mahrez a reusit o dubla, in minutele 11 si 63, si a dus-o pe City in prima finala Champions League din istorie.

Omul meciului in aceasta partida a fost declarat Ruben Dias. Fotbalistul pe care Guardiola l-a descris anul trecut "fundasul central perfect" a avut un procentaj de 100% dueluri castigate, a reusit 3 recuperari si a blocat 3 suturi expediate de adversari.

Ruben Dias a fost adus de Guardiola in vara anului trecut. Managerul spaniol a primit un val de critici pentru ca i-a oferit Benficai 54 de milioane de euro plus Otamendi, pentru un fundas central de doar 22 de ani.

Manchester City o va intalnit in finala pe castigatoarea dintre Chelsea si Real Madrid.