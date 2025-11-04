România a dat ultima echipă în Champions League, în 2013, când FCSB a jucat în faza grupelor, în vechiul format. Acum, la 12 ani distanță, Dennis Man (27 de ani) ne-a reconectat la emoțiile celei mai tari întreceri fotbalistice din lume prin prestațiile sale sclipitoare, la PSV.

De când au început meciurile din grupa extinsă, Man a jucat din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine pentru formația olandeză. Iar etapa trecută, a dat drumul la „focurile de artificii“, în PSV – Napoli (6-2). Atunci, Dennis a și fost ales „Omul meciului“ datorită prestației sale excelente.

Diseară, în etapa a 4-a din Champions League, Dennis are ocazia de a străluci din nou. Pentru că, foarte probabil, va fi titular în Olympiakos – PSV Eindhoven, de la ora 22.00. Presa greacă l-a și identificat pe Man ca fiind principalul pericol pentru campioana țării.

