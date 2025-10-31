Internaționalul român a fost omul primei reprize în duelul cu Fortuna Sittard, contribuind decisiv la scorul de 3-0 înregistrat la pauză, cu o pasă de gol și o reușită personală care au ridicat publicul în picioare.



„Ca și cum n-ar fi fost acolo!”



Show-ul lui Man a început în minutul 17. Fostul jucător de la FCSB a deschis scorul pentru PSV, deși nu el a fost marcatorul.



Comentatorii olandezi au remarcat modul în care românul și-a depășit "cu măiestrie" adversarul direct, Jasper Dahlhaus, înainte de a oferi o centrare "delicioasă". Mingea a fost reluată impecabil cu capul de Ismail Saibari, pentru 1-0.



După ce Saibari a majorat diferența la 2-0 (minutul 29), Dennis Man a ieșit din nou la rampă în prelungirile primei reprize (45+2), de data aceasta pentru a înscrie.



Jurnaliștii de la nos.nl au descris în termeni elogioși reușita care a stabilit scorul pauzei. Aceștia au notat că Man a oferit publicului "ceva de să-ți lingi degetele".



"Românul driblează și fentează câțiva fundași ca și cum n-ar fi fost acolo și înțeapă mingea delicat în colțul scurt. Din nou o reușită superbă: 3-0", au scris olandezii în cronica partidei.



Meciul este în desfășurare.

