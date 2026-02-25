Suporterii madrilenilor și-au arătat astfel sprijinul pentru Vinicius, în urma scandalului de la Lisabona cu Gianluca Prestianni.

Fanii lui Real Madrid au afișat un banner cu mesajul „Nu rasismului” la meciul cu Benfica Lisabona, contând pentru returul play-off-ului Ligii Campionilor. În tur, „Los Blancos” s-au impus cu 1-0.

Partida din tur a fost marcată de insulte rasiste din partea lui Prestianni, jucătorul argentinian de la Benfica, la adresa lui Vinicius, pe care brazilianul de la Real Madrid le-a raportat arbitrului, declanșând protocolul antirasism.

Real Madrid a depus probele sale la UEFA, după ce a efectuat o anchetă asupra conflictului dintre argentinian și brazilian. Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu, un meci, astfel că nu va putea juca la returul cu „Los Blancos”.

Benfica a cerut suspendarea lui Valverde

Benfica a depus o plângere disciplinară la UEFA împotriva lui Federico Valverde, în care a reclamat o presupusă conduită violentă a mijlocașului uruguayan, marțea trecută, pe Estadio da Luz din Lisabona, în timpul meciului dintre Real Madrid și clubul portughez.

Oficialii Benficăi au apreciat că un fault al mijlocașului de la Real Madrid asupra lui Samuel Dahl a rămas nepedepsit, într-o acțiune ce a avut loc în minutul 83. A fost o fază în care arbitrul Francois Letexier nu a acordat nicio penalizare și nici VAR-ul nu a intervenit.

Plângerea a fost respinsă de UEFA, ceea ce înseamnă că nu vor exista investigații suplimentare pentru a aduna mai multe informații și a decide dacă incidentul justifică sancțiuni împotriva jucătorului uruguayan. UEFA nu consideră necesară o intervenție, după cum informează Mundo Deportivo.