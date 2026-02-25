GALERIE FOTO ȘOCANT! Nu i-a venit să creadă: așa s-a decis calificarea în Champions League în duelul Atalanta - Dortmund

Alexandru Hațieganu
Atalanta s-a calificat în „optimile” Champions League după ce a eliminat-o pe Borussia Dortmund.

Echipa din Bergamo s-a impus cu 4-1 în returul cu galben-negrii și își așteaptă adversara din următoare fază de Champions League.

Calificare cu penalty la ultima fază a Atalantei 

Atalanta a reușit să întoarcă rezultatul de 0-2 din turul jucat în Germania și tabela arăta în repriza a doua 3-0 în favoarea italienilor.

Karim Adeyemi a refăcut egalitatea la general și meciul părea că se va decide în timpul regulamentar.

Cu toate acestea, Nikola Krstovic a fost lovit evident cu gheata în cap de către Ramy Bensebaini, la o fază petrecută în careu.


Jucătorul Atalantei s-a ridicat plin de sânge, iar centralul partidei a acordat lovitură de la 11 metri pentru echipa din Bergamo după ce a consultat monitorul VAR.

Lazar Samardzic a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri și a trimis-o pe Atalanta în „optimile” Champions League.

