"Niciunul dintre arbitri nu a facut asta!" Dezvaluirile lui Webo despre scandalul de la Paris! Ce au facut jucatorii de la PSG 

Pierre Webo a comentat scandalul de la Paris care a facut inconjurul lumii.

Antrenorul secund de la Basaksehir a vorbit pentru El Transistor despre controversa din meciul cu PSG, in care arbitrul Sebastian Coltescu l-a numit "negru".

Webo a explicat modul in care s-au produs evenimentele in timpul partidei si a dat un exemplu despre cum ar fi putut sa-l numeasca romanul in loc sa-i spuna "negru".

"Am auzit 'acel negru', i-am spus arbitrului de ce m-a numit negru si nu a spus nimic, m-a dat afara si gata. Ar fi putut spune 'al treilea din rand', dar cuvinte precum 'negru' nu ar trebui sa fie folosite in fotbal. Trebuie sa dam un exemplu, trebuie sa evitam aceste cuvinte, cu atat mai mult intr-o competitie ca Liga Campionilor", a declarat Pierre Webo, care a tinut sa puncteze si faptul ca nu doar turcii au dorit sa amane meciul.

"Nici jucatorii de la PSG nu au mai vrut sa joace cu arbitrul respectiv. Au fost foarte amabili, au venit in vestiarul nostru. In schimb, niciunul dintre arbitri nu a facut asta", a adaugat secundul de la Basaksehir.