"E aberant! Ce sa facem, sa schimbam numele Marii Negre acum?" Paleologu, reactie neasteptata in scandalul MONDIAL declansat de Webo cu arbitrii romani

Fost ministru al Culturii, ambasador si candidat la presedintie, Theodor Paleologu e de partea lui Coltescu in nebunia pornita dupa acuzatiile de rasism de la PSG - Basaksehir.

Paleologu recunoaste ca nu auzise in viata lui de Coltescu pana la incidentul de marti seara. A urmarit reactiile din presa internationala si s-a pozitionat din prima clipa de partea brigazii din Romania. Palelogu vede drept 'o absurditate' acuzatiile facute impotriva arbitrilor. Crede ca totul se va 'dezumfla' in scurt timp.

"Trebuie sa va spun ceva: nu ma intereseaza fotbalul, mai pierd voturi si cu asta, dar nu ma intereseaza. Nu stiam cine e Coltescu, probabil e o celebritate, probabil e un profesionist foarte bun, eu nu ma pricep, e lipsa mea. Evident, 'ala negru' nu are nicio conotatie rasista, e o absurditate. Din cate am inteles, fotbalistul de culoare a inteles ca spune 'negro', dar in romana nu avem alt cuvant, mi se pare aberanta toata tarasenia asta.

Ce sa facem acum, sa schimbam numele "Marii Negre"? Vor apologetii corectitudinii politice sa schimbam si cuvintele? Sper ca tot scandalul asta se va dezumfla. Nu ma pricep, nu stiu cine e domnul Coltescu, am aflat acum despre dansul. Nu e vorba de rasism", a spus Paleologu pe pagina sa de Facebook.