"Fiul uriasului Gica Hagi decoleaza!" Ianis, in atentia jurnalistilor din Italia! Ce scriu despre plecarea romanului de la Rangers 

Ianis Hagi este liderul clasamentului celor mai buni pasatori din Scotia.

Romanul, dorit, printre altele, de Sevilla si Lazio, s-ar putea desparti in aceasta vara de Rangers. In urma interesului manifestat de Lazio, jurnalistii publicatiei Numero Diez au publicat un material amplu despre mijlocasul in varsta de 22 de ani.

"Talentul lui Ianis Hagi nu a ramas neobservat" este titlul materialului italienilor, care noteaza ca: "Talentul este ceva ce iese imediat in evidenta la un jucator. Poate fi vazut de la prima atingere si acest lucru s-a intamplat si in cazul lui Ianis Hagi. Un talent urias, cu o tehnica rafinata pe spatii mici si nu numai."

Italienii de la Numero Diez au scris si despre evolutiile bune ale lui Hagi din acest sezon, datorita carora romanul le-a atras atentia celor doua cluburi mentionate, punctand ca Ianis este pregatit sa faca pasul la o echipa de top.

"Un sezon extraordinar pentru Ianis, care a starnit interesul a doua echipe de top din Europa. Sevilla lui Monchi a pus ochii pe el, in tentativa de a consilida o echipa cu rezultate extraordinare in acest sezon.

Dar, un alt vanator de talente este si el cu ochii atintiti asupra lui Ianis: Igli Tare. Lazio este o alta candidata serioasa pentru a obtine semnatura romanului. Ramane de vazut ce se va intampla in aceasta vara, dar un lucru este sigur: fiul uriasului Gica Hagi decoleaza!", au mai scris cei de la Numero Diez.