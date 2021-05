BREAKING NEWS | Probleme pentru Dinamo! Rauta ar putea rata tot restul sezonului dupa accidentarea din meciul cu Viitorul! Ce a patit

Dinamo a ajuns la doua victorii consecutive in playout-ul Ligii 1.

Din pacate, dinamovistii au primit o veste proasta dupa victoria in fata celor de la Viitorul, scor 2-1. Alexandru Rauta s-a accidentat dupa mai putin de 20 de minute, acuzand dureri in zona inghinala, si ar putea ramane in afara terenului pentru tot restul sezonului.

Potrvit GSP, din primele informatii, mijlocasul nu va mai prinde niciun meci in acest sezon. Rauta are probleme la muschii adductori, medicii estimand ca fotbalistul are nevoie de cel putin doua saptamani pentru a se reface.

Asta inseamna ca Rauta ar putea fi apt pentru partida cu Chindia Targoviste, din ultima etapa a sezonului, insa prezenta lui este incerta.

Pentru Dinamo urmeaza doua saptamani de foc, in care jucatorii din Stefan cel Mare trebuie sa stranga cat mai multe puncte in speranta de a scapa de la retrogradare.

Urmatorul meci al dinamovistilor este programat miercuri, de la ora 16:30, pe terenul celor de la Poli Iasi.