Nebunia din Champions League continua! Ce super dueluri am putea avea in sferturile competitiei si cand are loc tragerea la sorti

Chelsea si Bayern sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile competitiei, dupa victoriile obtinute miercuri seara.

Competitia suprema si-a desemnat sfert-finalistele, iar fanii asteapta cu nerabdare tragerea la sorti de vineri. Cele mai tari partide le-ar putea pune fata in fata pe Bayern si PSG, finalistele de anul trecut, Chelsea si Liverpool, cele doua rivale din Premier League, Dortmund si Porto, surprizele competitiei de pana acum, sau pe Manchester City si Real Madrid, care s-au intalnit in editia precedenta in faza optimilor de finala.

Este pentru prima data din 2016 cand o echipa din Serie A nu a reusit sa ajunga in sferturi, in timp ce spaniolii au ramas reprezentati doar de Real Madrid, dupa ce Atletico, Barcelona si Sevilla au parasit competitia in optimi.

Tragerea la sorti va fi vineri, de la ora 12, live pe www.sport.ro