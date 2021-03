Lewandowski, langa colosii Ronaldo si Messi! Cifrele INCREDIBILE ale golgheterului lui Bayern in fazele eliminatorii ale Champions League

Atacantul lui Bayern a deschis scorul in partida castigata cu Lazio, 2-1, in minutul 30, din penalty.

Starul polonez este unul dintre cei mai buni marcatori din istorie in fazele eliminatorii ale UEFA Champions League. El este depasit doar de Cristiano Ronaldo (67 de goluri marcate) si de Leo Messi (49 de goluri). Robert Lewandwoski a bifat al 26-lea gol in fazele eliminatorii ale competitiei. Urmatorii clasati sunt Thomas Muller (23 de goluri), Karim Benzema (19 goluri), Raul Gonzalez (18 goluri), Andrei Shevchenko (18 goluri), Arjen Robben (16 goluri) si Filippo Inzaghi (16 goluri).

Polonezul, castigator al premiului de cel mai bun jucator al anului 2020, are un sezon exceptional alaturi de bavarezi si a reusit sa marcheze 38 de goluri in toate competitiile, in 34 de partide jucate.

Fanii echipei din Munchen il considera ca fiind cel mai bun numar 9 din istoria echipei, luand in calcul cifrele pe si performantele echipei de cand atacantul a fost adus, dar si faptul ca a semnat din postura de jucator liber de contract.