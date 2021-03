Suarez, DISPARUT in Champions League in deplasare! Cifrele SOCANTE ale golgheterului lui Atletico Madrid

Atacantul nationalei din Uruguay nu a reusit sa marcheze nici in partida cu Chelsea, fiind scos de pe teren in minutul 59.

Dupa partida cu echipa de pe Stamford Bridge, atacantul lui Atletico a reusit o "peformanta" pe care niciun jucator nu ar vrea sa o reuseasca. Suarez a ajuns la 25 de meciuri consecutive fara gol marcat in deplasare in Champions League, lucru greu de crezut chiar si pentru cei mai inraiti rivali ai urguayanului.

Ultima partida la care fostul atacant al Barcelonei a reusit sa marcheze a fost in Septembrie 2015, atunci cand echipa catalana a remizat, 1-1, cu AS Roma, in grupele competitiei. Ajuns liber de contract in aceasta vara la Atletico, Suarez a fost un factor decisiv in parcursul foarte bun al echipei lui Diego Simeone din La Liga, unde a reusit sa marcheze de 18 ori in 24 de aparitii, iar madrilenii se afla pe primul loc al clasamentului, la 4 puncte distanta de Barcelona, si la 6 de Real Madrid.

Uruguayanul a marcat de-a lungul carierei 26 de goluri in competitia suprema a cluburilor, la care se adauga si 24 de pase decisive, in 65 de partide jucate pentru Ajax, Barcelona si Atletico.

Luis Suarez has failed to score in 25 consecutive UCL matches on the road. His last UCL away goal was in 2015 ???? pic.twitter.com/1urVKLrivi — ESPN FC (@ESPNFC) March 17, 2021