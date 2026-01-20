Radu Drăgușin (23 de ani), s-a căsătorit civil cu Ioana Stan, la Primăria Sectorului 1. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șase ani. Ioana Stan are 24 de ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Arhitectură.
GALERIE FOTO Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Imagini cu superba soție a „Dragonului”
Moment special pentru internaționalul român, chiar în zi de Liga Campionilor.
Cununia civilă a fost oficiată de primarul Sectorului 1, George Tuță, iar petrecerea este programată pentru această seară, la Athenee Palace.
Printre invitați s-a aflat și impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea. Fundașul a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan în luna octombrie a anului trecut.
După finalul ceremoniei, cei doi au coborât treptele Primăriei în aplauzele invitaților, care au aruncat boabe de orez, iar internaționalul român și-a sărutat soția pe treptele instituției. VEZI FOTO
