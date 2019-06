Messi a marcat cel mai frumos gol al sezonului in UEFA Champions League! Fanii au votat reusita starului Barcelonei din meciul cu Liverpool

Fanii au votat pe site-ul UEFA cel mai frumos gol al sezonului, iar castigatorul este Lionel Messi. Reusita argentinianului din turul semifinalelor UEFA Champions League a fost aleasa de suporteri ca fiind cel mai spectaculos gol.

Barcelona a castigat meciul tur de pe teren propriu, scor 3-0, dar au pierdut incredibil pe Anfield cu 0-4.

✨ You voted Lionel Messi's stunning free-kick against Liverpool the #UCL Goal Of The Tournament!

Bravo, Leo! ????#UCL | @NissanFootball pic.twitter.com/0kvwm00JTB