Fostul atacant al Rapidului s-a declarat încântat de noua aventură, menționând că stilul de viață din Seul este mai apropiat de cel european.



"Aveam nevoie de o altă provocare, de o altă țară, de o altă cultură, de aceea am acceptat să vin aici. Stilul de viață din Coreea de Sud e mai apropiat de al nostru, al europenilor. E un proiect bun la Seul, sunt jucători cu valoare, se doresc lucruri mari. Cred că am făcut bine că am venit aici", a spus Marko Dugandzic, potrivit Digisport.

Intenționa să stea pe bară după despărțirea de Al Tai



Fotbalistul croat a recunoscut că inițial se gândea să ia o pauză până în vară, însă dorința de a juca l-a determinat să accepte oferta din K-League.



"Când am plecat de la Al Tai, chiar așa aveam de gând, să stau pănă în vară. Dar m-am gândit ine, au trecut zilele, 7, apoi 10 și mi-am dat seama că îmi lipsește fotbalul. Dacă stăteam 5 luni acasă, mi-ar fi fost mult mai greu să revin pe urmă. Poate nu-mi mai găseam echipă, nu?", a adăugat atacantul.



Marko Dugandzic a semnat astăzi cu FC Seul și speră să se impună rapid la noua sa echipă și să contribuie la obiectivele clubului.



Cotat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt, atacantul croat a semant cu Seul din poziția de jucător liber de contract.



FCSB ar fi încercat să-l transfere pe atacantul croat, însă acesta a refuzat să dea curs ofertei - detalii AICI.