Moment ISTORIC pentru Sevilla: pot ajunge in sferturi dupa 60 de ani! Cum vrea Montella sa-l bata pe Mourinho: "Asta trebuie sa-i facem lui Man United!"

Partida este in aceasta seara in direct la Pro TV de la ora 21.45.

Sevilla este in fata unui moment istoric - poate sa ajunga in sferturile celei mai importante competitii inter-cluburi pentru prima data dupa 60 de ani si pentru prima data in formatul UEFA Champions League! Este a 4-a tentativa pentru cei de la Sevilla dupa Fenerbahce in 2008, TSKA Moscova in 2010 si Leicester in 2016. De fiecare data, Sevilla a iesit din competitie desi are favorita inaintea dublei.

Acum, echipa lui Vicenzo Montella este considerata outsider in duelul cu Manchester United. Cu atat mai mult cu cat Sevilla vine dupa o infrangere grea in ultima etapa, 0-2 cu Valencia, scor care practic incheie sperantele Sevillei de a intra in primele 4 echipe la finalul sezonului.

"Este un meci special pentru Sevilla pentru ca este foarte important sa ajunge in sferturi dupa 60 de ani. Vom juca la 100%. Stim ca trebuie sa pasam mult pentru a-i da gol lui United. Meciul va fi foarte competitiv pentru ca este dificil sa-i marchezi. Este un teren foarte dificil, cu multa istorie si multa greutate. Trebuie sa dam totul. Va fi complicat dar avem optiuni si anumite situatii vor marca acest meci" a declarat Montella la conferinta de presa.