Umbra lui Mourinho la Barcelona! Vrea una dintre vedetele sezonului. Cu ce salariu URIAS il atrage la United

Jose Mourinho pregateste deja perioada de transferuri din vara!

Unul dintre primele nume de pe lista lui: francezul Umtiti de la Barcelona. Catalanii de la Sport scriu ca Mourinho ii promite fotbalistului un salariu de 9 milioane de euro pe an, triplu fata de cat are acum la Barca!

Pentru a-l lua pe Umtiti, Mourinho are de gand sa aplice aceeasi strategie cu cea folosita de PSG pentru a-l aduce pe Neymar. Umtiti are o clauza de reziliere de numai 55 de milioane de euro, pret care il face accesibil in orice moment pentru United! Mourinho e constient ca Umtiti e cea mai buna varianta de pe piata in acest moment la pretul dat.

Barcelona a inceput deja discutiile cu Umtiti pentru extinderea contractului. Francezul castiga 3 milioane de euro, un salariu mic pentru statutul pe care si l-a castigat in primul 11 dupa evolutiile din ultimele luni. Barcelona vrea si sa-i ajusteze si clauza de reziliere.

Umtiti, 23 de ani, a costat-o pe Barcelona 25 de milioane de euro in 2016, cand a fost adus de la Lyon.