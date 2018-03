Mourinho, geniul neinteles :)) Notitele lui Mourinho la meciul cu Liverpool, chiar inaintea golului lui Rashford, s-au viralizat! Toata lumea se intreaba ce a scris

Manchester United s-a impus cu 2-1 in derbyul cu Liverpool, gratie dublei marcate de pustiul Rashford. Pentru oaspeti a punctat tot un jucator de la United. Bailly si-a marcat un autogol spectaculos.

Faza care s-a viralizat, insa, in timpul si dupa meci l-a avut ca protagonist pe Jose Mourinho. Antrenorul a fost suprins de camerele de luat vederi in timp ce isi rasfoia notitele.

Internautii s-au chinuit sa inteleaga ce a scris Mourinho chiar inaintea golului marcat de Rashford.

Imaginile au starnit o multime de glume, notitele lui Mourinho fiind refacute de internauti in Photoshop.

Jose Mourinho’s notes ???? what does it say? #munliv pic.twitter.com/Qk76LWqhfm