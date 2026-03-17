Manchester City - Real Madrid (azi, la 22:00), în optimile Ligii Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are City la calificare. Analiza lui Dan Chilom

Manchester City - Real Madrid (azi, la 22:00), în optimile Ligii Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are City la calificare. Analiza lui Dan Chilom Liga Campionilor
Mancheste City - Real Madrid, în returul optimilor Ligii Campionilor. Analiza lui Dan Chilom.

Returul celui mai așteptat meci din această fază de Champions League, se dispută azi, la Manchester, acolo unde City pleacă cu un handicap de trei goluri împotriva Realului din Madrid, după un 0-3 în capitala Spaniei. Mulți o vedeau pe Madrid victimă sigură săptămâna trecută, din pricina absentelor importante din lotul lui Arbeloa, însă, așa cum spuneam și atunci, Real Madrid este un balaur cu 7 capete. 

Trupa lui Arbeloa are trei victorii la rând în toate competițiile, și pare a fi într-o formă excelentă. De partea cealaltă, “cetățenii” vin după un egal pe terenul lui West Ham, echipa aflată pe locul 18 în Premier League, iar trupa lui Pep pare că s-a îndepărtat definitiv de primul loc. 

Manchester City - Real Madrid | Echipe probabile

Manchester City:  Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki

• Real Madrid:  Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Diaz, Guler, Vinicius Jr

Mbappe este absent și pentru meciul retur. 

Manchester City câștigă - 1.42 

Egal - 5.25

Real Madrid - 6.00 

Manchester City se califică - 4.20 

Real Madrid se califică - 1.23

Manchester City - Real Madrid | Ce cotă are '3-0' pentru echipa lui Guardiola

Dacă ne așteptăm la o remontada, City este echipa perfectă. 

Un 3-0 pentru echipa lui Pep are o cotă de 12.00 

4-0 are cota 19.00

În ultimele 10 partide directe, Real Madrid conduce cu 5-3! 

Arbeloa a câștigat primul său meci împotriva lui Guardiola ca tehnician, scor 3-0. 

Clement Turpin, cel mai bun arbitru al momentului va conduce partida dintre cele două. Francezul acordă în medie 3,39 cartonașe galbene, și 0,26 roșii. 

Sugestia Sport.ro

City victorie

Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
VOYO | Manchester City – Fulham 3-0! „Cetățenii” se apropie la trei puncte de lider
Edi Iordănescu a spus unde își dorește să antreneze: „Știu ce înseamnă”
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Florin Prunea, accidentare dureroasă la Desafio: Aventura - continuă în genunchi, cu ultimele puteri. “Mi-am spart capul!”
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
Mihai Pintilii a semnat noul contract: „Experiența lui va aduce un plus valoare“

Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Acord! Oțelul Galați are un nou antrenor

Dragomir „vede“ deja noua campioană a României: „În proporție de 70%“

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR



UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Enes Sali trăiește: faza reușită de fosta vedetă a lui Hagi, electrizantă!
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
"N-am văzut pe nimeni să joace mai bine ca noi!" Un fotbalist de top încinge spiritele înainte de optimile EURO 2024
S-a stabilit! Ce șanse are România de a se califica în optimile de la EURO 2024
Pep Guardiola nu s-a abținut când l-a văzut pe Rio Ferdinand: ”Ți-am zis eu!”
Guardiola și-a pus mâinile în cap! Haaland, ratare uriașă în Manchester City - Real Madrid
stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

