Manchester City - Real Madrid (azi, la 22:00), în optimile Ligii Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are City la calificare. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Returul celui mai așteptat meci din această fază de Champions League, se dispută azi, la Manchester, acolo unde City pleacă cu un handicap de trei goluri împotriva Realului din Madrid, după un 0-3 în capitala Spaniei. Mulți o vedeau pe Madrid victimă sigură săptămâna trecută, din pricina absentelor importante din lotul lui Arbeloa, însă, așa cum spuneam și atunci, Real Madrid este un balaur cu 7 capete.

Trupa lui Arbeloa are trei victorii la rând în toate competițiile, și pare a fi într-o formă excelentă. De partea cealaltă, “cetățenii” vin după un egal pe terenul lui West Ham, echipa aflată pe locul 18 în Premier League, iar trupa lui Pep pare că s-a îndepărtat definitiv de primul loc.

Manchester City - Real Madrid | Echipe probabile

• Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki

• Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Diaz, Guler, Vinicius Jr

Mbappe este absent și pentru meciul retur.

Manchester City câștigă - 1.42