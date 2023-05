Pep Guardiola nu s-a abținut când l-a văzut pe Rio Ferdinand: ”Ți-am zis eu!”

După rezultatul de egalitate din tur, 1-1, Manchester City a dominat categoric echipa lui Carlo Ancelotti.

Bernardo Silva a reușit ”dubla” în prima repriză, iar în partea secundă autogolul lui Militao și reușita lui Julian Alvarez au stabilit scorul final: 4-0 pentru ”cetățeni”.

Imediat după fluierul de final, Pep Guardiola și-a îmbrățișat jucătorii și a fost surprins gesticulând spre Rio Ferdinand, în prezent analist TV, aflat la marginea terenului: ”Cred că-i spune 'ți-am zis eu'”, a scris jurnalistul Sam Lee, pe Twitter.

Fostul mare fundaș al lui Manchester United a dezvăluit ce mesaj i-a dat Guardiola înainte de partida cu Real Madrid: ”Mi-a scris 'Crede-mă, o să-i batem'”.

Guess who Guardiola’s pointing to here… Rio Ferdinand. Ferdinand says he got a text from Pep earlier saying City would win - I guess he’s saying ‘I told you so’ pic.twitter.com/GjK8ry2B57