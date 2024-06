România a debutat cu dreptul la EURO 2024, competiție transmisă în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Naționala pregătită de Edward Iordănescu s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul cu Ucraina și a luat o opțiune importantă pentru calificarea în optimile de finală ale turneului final.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57) și se pregătește de duelul cu Belgia, de sâmbătă (22 iunie), de la ora 22:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

În urma rezultatelor din prima fază a grupelor de la EURO 2024, cei de la Football Meets Data au realizat un clasament al șanselor pe care le au naționalele de a se califica în optimi.

În grupa E, România este lider, cu un procentaj de 92%, datorită golaverajului foarte bun, fiind urmată de Slovacia și Belgia.

Group E turned upside down after matchday 1.

ROU ???????? now with the highest chances to qualify for R16 due to a great goal difference (+3). #euro2024 pic.twitter.com/Bk7kvvk9z7