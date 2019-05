PSG ofera 100.000.000 euro pentru doua dintre perlele lui Ajax! Gigantii Europei merg la Amsterdam ca la bazar in aceasta vara!

Ajax Amsterdam a facut pana acum un sezon absolut fantastic in UEFA Champions League. Formatia olandeza e la un pas de finala competitiei, dupa 1-0 cu Tottenham in tur, la Londra.

Ajax Amstredam, cu o echipa de pusti, a facut un sezon minunat pana acum. Formatia olandeza este la un pas de finala UEFA Champions League, dupa ce le-a eliminat pe rand pe Real Madrid si Juventus. In mansa tur a semifinalelor, olandezii au batut-o cu 1-0 pe Tottenham.

La Amsterdam, ca la bazar



Ajax si-a vandut deja unul dintre cei mai importanti jucatori. Frenkie de Jong va deveni jucatorul Barcelonei din vara, dupa ce catalanii au platit 75.000.000 euro! Presa din Spania si Italia scrie ca si Matthias de Ligt ar putea ajunge la Barcelona, suma urmand a fi si mai mare: 100.000.000 euro!

Pe langa De Jong si De Ligt, alti doi fotbalisti pot pleca in schimbul unei sume foarte mari.

Postul francez Canal+ anunta ca PSG va trimite o oferta de 100.000.000 euro pentru doi jucatori.

PSG, 100 de milioane de Van de Beek si Neres



Potrivit Canal+, PSG ii vrea pe Donny van de Beek, marcatorul golului din victoria cu Tottenham, dar si pe brazilianul David Neres. PSG e dispusa sa plateasca 100.000.000 euro pentru ambii fotbalisti.

In varsta de 22 de ani, Neres se mai afla in atentia lui Chelsea, Arsenal si Liverpool. El a jucat de 50 de ori pentru Ajax in acest sezon si a marcat 12 goluri. Alte 15 pase decisive a dat acesta in toate competitiile.

De cealalta parte, Van de Beek a jucat de 54 de ori si a marcat 16 goluri. El a dat si 16 pase decisive.

Ambii jucatori au 22 de ani.

Van der Sar: "Vom incerca sa ne pastram echipa pe cat posibil"



Presedintele lui Ajax, fostul mare portar Edwin van der Sar, spune ca formatia olandeza va incerca sa isi pastreze lotul intact.

"Stim cu totii, asta este istoria lui Ajax. Produce tineri care ajung la un nivel urias! Nu vom vinde sapte fotbalisti. Vrem sa ramanem competitivi, vrem sa fim recunoscuti ca o forta", a spus el.