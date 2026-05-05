Luka Zahovic a fost cel care a deschis scorul în minutul 18, din pasa lui Braun, după o fază în care apărarea lui Gâlcă a fost ”anesteziată”. Cordea a dus scorul la 2-0 în minutul 35, din penalty, iar totul părea că se îndreaptă spre victoria echipei din Gruia.

În partea secundă, Rapid a controlat jocul și a redus din diferență în minutul 58 prin Olimpiu Moruțan. Pe final, giuleștenii au sperat măcar la un punct, dar meciul s-a încheiat cu victoria echipei oaspete.

Basarab Panduru e impresionat de Daniel Pancu: ”E o minune”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a urmărit partida și se arată impresionat de munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj, în condițiile în care ardelenii sunt, într-o mare măsură, calificați cel puțin în cupele europene, după un start dezastruos de sezon.

“Repriza a doua mi-a dat senzaţia că Rapid se poate transforma în următoarele etape, mi-a plăcut ce am văzut. Rapidul marchează şi pe final sunt o grămadă de ocazii, dacă se termina 2-2 nu mă mira, sincer.

Nu prea am înţeles CFR-ul, dar marchează de două ori, de ce în repriza a doua au ajuns în situaţia asta sa se termine meciul egal?! La Rapid iar te intrebi de ce nu funcţionează nimic în prima repriză? E ceva acolo, nu ştiu, o frică, tensiune cu suporterii, e ceva ce nu e în regulă.

(…) Nu cred că putea să facă nimeni ce a făcut Pancu la CFR. 20 de ani de acum încolo nu mai leagă nimeni atâtea victorii consecutive. Când a venit Pancu era ceva… Nici nu ziceai că poate bate pe cineva. Asta chiar e o minune!”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Cu trei etape înainte de final, CFR Cluj este pe locul trei, cu 40 de puncte, la cinci distanță de liderul Universitatea Craiova. În condițiile în care primele două clasate, Universitatea Craiova și U Cluj, sunt calificate în finala Cupei României, locul trei va duce în preliminariile Conference League, iar locul patru la barajul pentru calificare cu o echipă din play-out.

Distanța dintre CFR Cluj (locul trei) și Dinamo (locul patru) este de șase puncte, cu trei etape înainte de final, astfel că ar fi destul de dificil ca echipa lui Zeljko Kopic să revină și să obțină un loc pe podium.

Daniel Pancu: ”Ne-am atins scopul”

Daniel Pancu a spus, de multe ori, că se gândește în continuare la titlul de campion, chiar dacă ecuația ar fi destul de dificilă. CFR Cluj are nevoie de victorii pe linie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a câștiga titlul după o pauză de patru ani.

„Am comis-o și apoi am avut șansă. A avut și Popa câteva intervenții bune de tot. Suntem fericiți, o victorie mare și foarte importantă. Ne-am asigurat 99,9% locul patru, adică cel puțin un loc de baraj. Putem să spune că scopul a fost să scoatem trei puncte și le-am obținut.

E în joc (n.r.- titlul), spuneam că 1% mai avem șanse. Mai avem un joc cu Craiova, singura echipă pe care nu am învins-o. Nu i-am găsit, vedeți și voi că au multe posibilități. Sunt absolut meritat echipa care ar trebui să câștige campionatul la ce investiții au făcut”, a spus Pancu, la flash-interviu.