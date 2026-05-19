Basarab Panduru a comentat numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Exact ce vrea Gigi!” Superliga Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
După o căutare de câteva săptămâni, FCSB a numit un nou antrenor principal.

Marius Baciu va prelua banca primei echipe, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep și interimatul lui Lucian Filip.

Gigi Becali a anunțat că antrenorul a semnat un contract valabil pe un sezon, însă rămâne de văzut dacă Marius Baciu își va duce mandatul la capăt.

Basarab Panduru a comentat numirea lui Marius Banciu pe banca celor de la FCSB. Deși a declarat inițial că Marius Baciu este o variantă bună pentru roș-albaștri, Basarab Panduru a mărturisit apoi că nu știe dacă FCSB este o variantă bună pentru Baciu, având în vedere cum se procedează la FCSB în cazul antrenorilor. 

Panduru a mărturisit însă că își dorește pentru Marius Baciu ca mandatul acestuia să fie încununat cu succes având în vedere că cei doi sunt colegi de platou.

E o variantă bună... De ce e rea? Este exact ce vrea Gigi! Nu m-am gândit la nimic ca să fiu mai sincer, nu am stat să mă gândesc că nu m-a interesat să mă gândesc așa să stau să mă gândesc să văd ce vrea fiecare. Treaba lor ce fac și să pună pe cine vor! Ce să spun? Că e o variantă bună, că nu e bună? Aș vrea să fie bună că e prietenul meu, colegul meu, dar asta e altă poveste. Să fie bună pentru el, dar altceva nu pot să știu dacă e bună sau nu e bună”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

