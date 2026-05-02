Antrenorul din Liga 1 care l-a impresionat pe Basarab Panduru: „E mare lucru ce a reușit”

Succesul la limită din etapa a șaptea a play-out-ului a asigurat în mare măsură salvarea harghitenilor de la retrogradarea directă, risipind în mare parte și emoțiile unui eventual baraj. Analizând prestația echipei din Miercurea Ciuc , „Pandi” și-a îndreptat toată atenția către antrenorul principal, evidențiind capacitatea acestuia de a redresa formația după un debut de campionat extrem de complicat.

Ofertă oficială a lui AC Milan pentru un star de la Bayern Munchen! Pe cine vrea Massimiliano Allegri

ACUM: Oțelul Galați - Metaloglobus 0-2 | Oaspeții fac spectacol! Două goluri după două bare ale gazdelor

Aprecieri pentru atitudinea transmisă jucătorilor

Panduru a subliniat că spiritul și energia tehnicianului se reflectă direct în jocul fotbaliștilor pe teren, un aspect esențial pentru o echipă abia ajunsă pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Suntem mai buni ca ei, dar nu aveți nici puncte mai multe făcute în play-out, nici nimic. Trebuie felicitat Ilyeș și pentru cum a gestionat începutul de campionat. Doar un punct după primele 5 etape. Trebuie felicitat. Nu e ușor să vii cu o nou-promovată și acum să ajungi să fii liniștit în clasament. E mare lucru, se vede mâna lui și nervul lui, câteodată le transmite în teren și asta îi ajută”, a transmis Basarab Panduru, potrivit Prima Sport.

Echipa pregătită de Robert Ilyeș ocupă locul 4 în play-out, cu 30 de puncte, în timp ce bucureștenii rămân lideri, cu 36 de puncte.