Elevii pregătiți de Cristi Chivu au jucat la cel mai înalt nivel și în această seară, în etapa cu numărul 6 din Serie A. Mai mult decât atât, Inter are acum cel mai bun atac din campionat, cu 17 goluri marcate.



Metodele lui Chivu, lăudate de o vedetă de la Inter



La finalul meciului cu Cremonese, mijlocașul Nicolo Barella a vorbit despre forma de invidiat a celor de la Inter:



"Astăzi am descoperit niște mecanisme pe care nu le-am mai folosit recent. Ca să joci cu o asemenea intensitate, ai nevoie de multă încredere și de o bună pregătire fizică.



Noi avem aceste lucruri, sunt fericit. Am verticalizat foarte mult azi și ne-am distrat pe teren, asta e cel mai important", a declarat Barella, potrivit Sempre Inter.



Mijlocașul a reușit și el să înscrie un gol în poarta lui Cremonese, iar la final a vorbit despre reușita sa:



"Instinctul meu este să îmi ajut mereu colegii să atingă gloria, să înscrie. Dar în unele momente, cum s-a întâmplat azi, mai trebuie să șutez și eu la poartă", a mai spus Nicolo Barella.



Ce a spus Cristi Chivu după victoria cu Cremonese



„Nerazzurrii” s-au impus cu 4-1 în fața celor de la Cremonese, meci în care Lautaro, Bonny, Dimarco și Barella au punctat pentru gazde. Francezul Bonny a fost omul meciului, fiind decisiv la toate cele patru goluri marcate de Inter.



La finalul partidei, tehnicianul român a explicat rețeta succesului: „Am fost dominanți, am creat mult și ne-am simțit bine pe teren. Am fost agresivi, dar și ordonați. Accept golul primit, dar iau cu mine 85 de minute de calitate și personalitate. Băieții merită pentru că muncesc enorm.”



Chivu a scos în evidențî și filozofia sa de joc: „Perfecțiunea nu există și nici nu o căutăm. Vrem să jucăm cu pasiune și să punem în dificultate planul adversarilor. Creșterea vine pas cu pas, iar acum reușim să dăm continuitate rezultatelor și prestațiilor.”



Pentru Inter urmează acum meciul din campionat cu Roma, iar pe 21 octombrie va face deplasarea în Belgia unde se va duela cu Union Saint-Gilloise în UEFA Champions League.

