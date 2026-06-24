„NICOLAE GHIONEA – 5 sezoane în alb-roșu. Trei titluri de campion al României, dintre care două în Ștefan cel Mare, al doilea căpitan al echipei, un model de devotament și seriozitate în sala de joc și în cea de antrenament”, au transmis dinamoviștii pe rețelele sociale.

Campioana României la volei a anunțat oficial prelungirea colaborării cu Nicolae Ghionea , al doilea căpitan al echipei.

Nicolae Ghionea: „Visul continuă în tricoul roș-alb”

La rândul său, voleibalistul în vârstă de 38 de ani a mărturisit că este pregătit pentru o nouă provocare alături de campioana României.

„După două sezoane extraordinare și două titluri consecutive de campion, visul continuă în tricoul alb-roșu. Sunt recunoscător pentru încrederea oferită și mândru de tot ce am reușit să construim împreună în acești ani”, a transmis Ghionea.

Ghionea evoluează pe postul de centru și de-a lungul carierei a trecut pe la SCM Universitatea Craiova, Steaua București, CSM București și Zalău, înainte de a ajunge la Dinamo în sezonul 2022/2023.

Formația din Ștefan cel Mare vine după un sezon de excepție, în care și-a apărat titlul de campioană a României.

Dinamo a cucerit al 20-lea titlu național din istorie, după o finală împotriva Arcadei Galați, câștigată cu 3-2 la general.