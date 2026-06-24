OFICIAL Triplul campion național a semnat astăzi cu Dinamo: „Mult succes!”

Triplul campion național a semnat astăzi cu Dinamo: „Mult succes!” Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a avut parte de un sezon de excepție.

TAGS:
Dinamo Bucurestinicoale ghionea
Din articol

Campioana României la volei a anunțat oficial prelungirea colaborării cu Nicolae Ghionea, al doilea căpitan al echipei.

Miercuri, 24 iunie, clubul a confirmat printr-un comunicat pe rețelele sociale că Nicolae Ghionea va continua în tricoul alb-roșu și în sezonul viitor.

„NICOLAE GHIONEA – 5 sezoane în alb-roșu. Trei titluri de campion al României, dintre care două în Ștefan cel Mare, al doilea căpitan al echipei, un model de devotament și seriozitate în sala de joc și în cea de antrenament”, au transmis dinamoviștii pe rețelele sociale.

Nicolae Ghionea: „Visul continuă în tricoul roș-alb”

La rândul său, voleibalistul în vârstă de 38 de ani a mărturisit că este pregătit pentru o nouă provocare alături de campioana României.

„După două sezoane extraordinare și două titluri consecutive de campion, visul continuă în tricoul alb-roșu. Sunt recunoscător pentru încrederea oferită și mândru de tot ce am reușit să construim împreună în acești ani”, a transmis Ghionea.

Ghionea evoluează pe postul de centru și de-a lungul carierei a trecut pe la SCM Universitatea Craiova, Steaua București, CSM București și Zalău, înainte de a ajunge la Dinamo în sezonul 2022/2023.

Formația din Ștefan cel Mare vine după un sezon de excepție, în care și-a apărat titlul de campioană a României.

Dinamo a cucerit al 20-lea titlu național din istorie, după o finală împotriva Arcadei Galați, câștigată cu 3-2 la general.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
ULTIMELE STIRI
Cristiano Ronaldo, două cuvinte pe rețelele de socializare după ”dubla” din Portugalia - Uzbekistan 5-0
Cristiano Ronaldo, două cuvinte pe rețelele de socializare după ”dubla” din Portugalia - Uzbekistan 5-0
Jude Bellingham, gest neașteptat după Anglia - Ghana 0-0: „Sincer vă spun”
Jude Bellingham, gest neașteptat după Anglia - Ghana 0-0: „Sincer vă spun”
Nu e glumă! Ronaldinho și-a anunțat obiectivul, după ce a revenit în fotbalul profesionist la 46 de ani
Nu e glumă! Ronaldinho și-a anunțat obiectivul, după ce a revenit în fotbalul profesionist la 46 de ani
Cel mai controversat antrenor trecut prin Superliga a semnat: ”Asta m-a făcut să accept oferta!”
Cel mai controversat antrenor trecut prin Superliga a semnat: ”Asta m-a făcut să accept oferta!”
Alex Bourceanu a semnat! Cum a fost primit la noua echipă
Alex Bourceanu a semnat! Cum a fost primit la noua echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Tatăl lui Drăguș a făcut anunțul după ce s-a scris că merge la FCSB

Tatăl lui Drăguș a făcut anunțul după ce s-a scris că merge la FCSB



Recomandarile redactiei
Cel mai controversat antrenor trecut prin Superliga a semnat: ”Asta m-a făcut să accept oferta!”
Cel mai controversat antrenor trecut prin Superliga a semnat: ”Asta m-a făcut să accept oferta!”
Cristiano Ronaldo, două cuvinte pe rețelele de socializare după ”dubla” din Portugalia - Uzbekistan 5-0
Cristiano Ronaldo, două cuvinte pe rețelele de socializare după ”dubla” din Portugalia - Uzbekistan 5-0
Jude Bellingham, gest neașteptat după Anglia - Ghana 0-0: „Sincer vă spun”
Jude Bellingham, gest neașteptat după Anglia - Ghana 0-0: „Sincer vă spun”
Nu e glumă! Ronaldinho și-a anunțat obiectivul, după ce a revenit în fotbalul profesionist la 46 de ani
Nu e glumă! Ronaldinho și-a anunțat obiectivul, după ce a revenit în fotbalul profesionist la 46 de ani
Ivana Knoll, deliciul fotoreporterilor la Panama - Croația! Cum a fost surprinsă
Ivana Knoll, deliciul fotoreporterilor la Panama - Croația! Cum a fost surprinsă
Alte subiecte de interes
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
CITESTE SI
Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

stirileprotv Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

stirileprotv Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!