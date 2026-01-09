Antrenorul echipei Olympique Marseille, Roberto De Zerbi (46 de ani), a declarat că a plâns în vestiar după înfrângerea împotriva lui PSG, în Supercupa Franţei, 4-1 la loviturile de departajare după 2-2 la finalul celor 90 de minute (AICI VIDEO ȘI LIVE TEXT).

”Nu am plâns niciodată după ce am pierdut un meci. Astăzi am plâns când am intrat în vestiar”



"Sunt dezamăgit. Am jucat foarte bine, dar înfrângerea doare.

Am jucat foarte bine o mare parte din meci. Ce mă întristează este că vrem să scriem istoria contemporană a acestui club şi să câştigăm un trofeu, dar nu am reuşit.

Nu am plâns niciodată după ce am pierdut un meci. Astăzi am plâns când am intrat în vestiar.

Ne-am pregătit într-un mod special pentru a înfrunta cea mai bună echipă din Europa, dar astăzi Marseille a meritat să câştige", a spus De Zerbi, tehnician care, ca jucător, a câștigat de două ori titlul de campion al României cu CFR Cluj (în 2010 și 2012).

Paris Saint-Germain - Olympique Marseille 2-2, 4-1 la loviturile de departajare



Au marcat: Ousmane Dembele (13), Goncalo Ramos (90+5) / Mason Greenwood (76 - din penalty), Willian Pacho (87 - autogol)

La loviturile de departajare, echipa antrenată de Luis Enrique a transformat tot, prin Goncalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes şi Desire Doue, în timp ce pentru OM a înscris Michael Murillo, iar şuturile trimise de Matt O'Riley şi Hamed Junior Traore au fost apărate de portarul Lucas Chevalier.

PSG: Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery (Senny Mayulu, 89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos, 89) - Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, 72)

Antrenor: Luis Enrique

OM: Geronimo Rulli - Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina - Timothy Weah (Michael Murillo, 77), Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri - Mason Greenwood (Matt O'Riley, 90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, 67), Igor Paixao (Hamed Junior Traore, 76)

Antrenor: Roberto De Zerbi

Arbitru: Thomas Leonard

