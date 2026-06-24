Fostul căpitan al FCSB-ului a fost prezentat oficial pe banca tehnică a Unirii Dej, formație retrogradată în Liga 4.

La scurt timp după instalarea sa în funcție, Bourceanu a vorbit despre primele impresii de la noul club și despre obiectivele pe care le are pentru sezonul următor.

Alex Bourceanu: „Sunt obișnuit cu acest nivel”

Fostul internațional a explicat că a fost primit foarte bine la Dej și că discuțiile cu oamenii din conducere l-au convins să accepte provocarea.

”Am fost acolo de două ori, am vorbit cu oamenii care se ocupă de club. Nu avem planuri îndrăznețe, vrem o clasare la mijlocul clasamentului, ceea ce înseamnă evitarea retrogradării. Asta își dorește clubul.

Nu am avut alte opțiuni, la nivel înalt sau la același nivel. Acum mă gândesc doar ca echipa pe care o antrenez să ajungă la un nivel bun și, în funcție de ceea ce vom transfera, vom încerca să facem mai mult, să atacăm play-off-ul. Asta depinde de ceea ce vom face în primul sezon, să avem un lot de 22 de jucători care să se antreneze la maximum. Doar așa vor putea crește. Dacă reușim să evităm retrogradarea, apoi să dezvoltăm jucătorii, atunci va fi o treabă bună.

Înainte să fiu un jucător mare, am fost unul mic, așa că sunt obișnuit cu acest nivel. Băieții vor avea nevoie de răbdare, mai ales din partea mea. Eu trebuie să le dau timpul necesar să se adapteze la ceea ce este nevoie pentru a juca fotbal la un nivel bun și apoi să treacă la un nivel superior.

Eu prefer jucătorii tineri, care vor să învețe, să se dezvolte. Nu contează ce buget avem, este greu să lucrezi cu jucători care cred că le știu pe toate și joacă în Liga a 3-a. Este greu când ai experiență și ți se pare că știi mai multe, așa eram și eu. Jucătorii care doresc să se dezvolte, care vor să învețe, aceștia sunt cei mai buni pentru club și pentru antrenor.

Nu am avut alte opțiuni, dar nici nu așteptam altele. În plus, aici banii se plătesc la timp, asta este foarte important, iar noi avem alte așteptări de la jucători. Nu este o echipă implicată în jocuri de culise sau în arbitraje, iar asta este important pentru mine. Nu vreau să fiu amestecat în astfel de lucruri”, a spus Bourceanu pentru sptfm.ro.

Pentru Alexandru Bourceanu, aceasta este doar a doua experiență ca antrenor principal. Ultima aventură pe bancă a fost la Speed Academy Pitești, în Liga 3, între octombrie 2024 și martie 2025.

În cariera de fotbalist a mai evoluat pentru Dunărea Galați, Oțelul Galați, Poli Timișoara, FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula, Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Speed Academy Pitești.